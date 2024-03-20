На востоке ДРК армия ведет бои с повстанцами в районе города Бихамбве

Упорные бои идут в течение последних суток между правительственными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) на востоке страны в районе города Бихамбве.

Упорные бои идут в течение последних суток между правительственными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) на востоке страны в районе города Бихамбве.

Как передает Report , об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Армейские части пытаются выбить отряды повстанцев из находящихся около Бихамбве деревень Бугури и Кагунду, отмечает она. Пока им не удается преодолеть оборону М23.

Сложная обстановка сохраняется и в районе города Саке, где мятежники пытались в начале текущей недели потеснить правительственные силы. Все атаки боевиков М23 были отбиты, однако они пока не отказались от планов захватить этот ключевой город, который открывает им прямой путь на столицу штата Северное Киву город Гома.