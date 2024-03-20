О нас

На востоке ДРК армия ведет бои с повстанцами в районе города Бихамбве

На востоке ДРК армия ведет бои с повстанцами в районе города Бихамбве Упорные бои идут в течение последних суток между правительственными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) на востоке страны в районе города Бихамбве.
Другие страны
20 марта 2024 г. 21:57
На востоке ДРК армия ведет бои с повстанцами в районе города Бихамбве

Упорные бои идут в течение последних суток между правительственными силами Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) на востоке страны в районе города Бихамбве.

Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Армейские части пытаются выбить отряды повстанцев из находящихся около Бихамбве деревень Бугури и Кагунду, отмечает она. Пока им не удается преодолеть оборону М23.

Сложная обстановка сохраняется и в районе города Саке, где мятежники пытались в начале текущей недели потеснить правительственные силы. Все атаки боевиков М23 были отбиты, однако они пока не отказались от планов захватить этот ключевой город, который открывает им прямой путь на столицу штата Северное Киву город Гома.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi