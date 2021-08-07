На востоке ДР Конго боевики убили 15 человек

По меньшей мере 15 человек убиты за последние два дня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

По меньшей мере 15 человек убиты за последние два дня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные общины.

По словам их представителей, в области Бени провинции Северное Киву были совершены две атаки. Первую боевики провели 5 августа и убили в деревне Мбинги 10 человек. На следующий день они напали на деревню, расположенную в километре от Мбинги, и убили еще пятерых ее жителей. В район направлены армейские части с тем, чтобы противостоять террористам.

Официальный представитель военной администрации провинции Северное Киву бригадный генерал Сильвен Экенге заявил, что с октября 2014 года в области Бени в боях с боевиками погибли 2 тыс. военнослужащих.