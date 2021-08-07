О нас
Report Georgia
Аудио новости

На востоке ДР Конго боевики убили 15 человек

На востоке ДР Конго боевики убили 15 человек По меньшей мере 15 человек убиты за последние два дня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).
Другие страны
7 августа 2021 г. 00:30
На востоке ДР Конго боевики убили 15 человек

По меньшей мере 15 человек убиты за последние два дня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные общины.

По словам их представителей, в области Бени провинции Северное Киву были совершены две атаки. Первую боевики провели 5 августа и убили в деревне Мбинги 10 человек. На следующий день они напали на деревню, расположенную в километре от Мбинги, и убили еще пятерых ее жителей. В район направлены армейские части с тем, чтобы противостоять террористам.

Официальный представитель военной администрации провинции Северное Киву бригадный генерал Сильвен Экенге заявил, что с октября 2014 года в области Бени в боях с боевиками погибли 2 тыс. военнослужащих.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Konqoda silahlılar 15 nəfəri öldürüb

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi