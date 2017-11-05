На востоке Афганистана уничтожена группа талибов во главе с полевым командиром

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре боевика движения "Талибан", в том числе один из его полевых командиров, уничтожены в результате удара, нанесенного при помощи беспилотного летательного аппарата в провинции Пактия на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

"Мулла Фарук был полевым командиром группы талибов в административном центре провинции Пактия, городе Гардез, и его смерть может стать серьезным ударом для боевиков в провинциях Пактика и Пактия и соседней провинции Хост", - приводит Синьхуа слова представителя местных властей.