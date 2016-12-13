На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв, 20 человек ранены

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Более 20 человек получили ранения в результате взрыва на военной базе в южнокорейском городе Ульсан, который находится в 410 км к юго-востоку от Сеула, cообщает Report со ссылкой на агентство Рёнхап.

Причина взрыва пока неизвестна. Все раненые, многие с ожогами, — солдаты южнокорейской армии, были доставлены в госпитали.

Никаких учений во время инцидента не проводилось. Военные пока воздерживаются от официальных заявлений.