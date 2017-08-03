На Украине предлагают ввести тюремные сроки за посещение Крыма через Россию

Баку. 3 август. REPORT.AZ/ На Украине решили продвигать идею введения уголовного наказания за посещение Крыма без прохождения через украинские пункты пропуска. Соответствующий законопроект, как сообщает "112 Украина!", внесён в Верховную раду депутатом от "Блока Петра Порошенко" Артуром Герасимовым и представителем президента Украины в парламенте Ириной Геращенко.

Как отмечается, речь в законопроекте идёт о наказании именно граждан России или граждан других государств, которые направляются в Крым в интересах России. Политики предлагают наказывать за "незаконное", по мнению Киева, посещение полуострова сроком заключения до трёх лет. В случае рецидива — до пяти лет, в случае проникновения с оружием — до восьми лет.

Сейчас за посещение Крыма без ведома Киева на Украине могут только оштрафовать.