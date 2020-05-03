​На Украине более 2,3 тысячи медиков заразились COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине возросло до 2 325.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такие цифры приводит глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов.

По последним данным Минздрава, общее число инфицированных COVID-19 на Украине составляет 11 913 человек, 288 из которых скончались, 1 547 выздоровели.

"За прошедшие сутки заболели 502 человека. Из них 75 медицинских работников. Всего за все время пандемии заболело 2 325 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.