На турецко-сирийской границе задержали гражданина Великобритании

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие военные задержали гражданина Великобритании в провинции Килис на юге Турции, который, по их словам, пытался нелегально перейти сирийскую границу и присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении администрации провинции.

"Наши военные задержали британского подданного М.П. в деревне Акчабаглар. Он пытался незаконно перебраться в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ", - говорится в сообщении.