На территории американской авиабазы в Японии прогремел взрыв

В понедельник на территории американской авиабазы ​​"Кадэна" в префектуре Окинава на юге Японии прогремел взрыв.

В понедельник на территории американской авиабазы ​​"Кадэна" в префектуре Окинава на юге Японии прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент случился на объекте, которым управляют Силы самообороны Японии.

Местные власти не исключают, что взрыв мог произойти на участке временного хранения неразорвавшихся боеприпасов.

Телеканал NHK сообщает о возможных пострадавших, однако точное число потерпевших и степень тяжести их травм пока не уточняются. Причины происшествия также остаются неизвестными.