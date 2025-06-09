О нас

На территории американской авиабазы в Японии прогремел взрыв

На территории американской авиабазы в Японии прогремел взрыв В понедельник на территории американской авиабазы ​​"Кадэна" в префектуре Окинава на юге Японии прогремел взрыв.
Другие страны
9 июня 2025 г. 08:24
На территории американской авиабазы в Японии прогремел взрыв

В понедельник на территории американской авиабазы ​​"Кадэна" в префектуре Окинава на юге Японии прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент случился на объекте, которым управляют Силы самообороны Японии.

Местные власти не исключают, что взрыв мог произойти на участке временного хранения неразорвавшихся боеприпасов.

Телеканал NHK сообщает о возможных пострадавших, однако точное число потерпевших и степень тяжести их травм пока не уточняются. Причины происшествия также остаются неизвестными.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
2 июня 2025 г. 14:37
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
2 июня 2025 г. 22:18
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi