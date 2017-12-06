На Терезу Мэй готовилось покушение

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер заявил, что службы безопасности предотвратили покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

По данным издания, по подозрению в подготовке покушения на Мэй в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе были задержаны два человека, им предъявлены обвинения по статье о терроризме.

Сообщается, что покушение готовили исламисты, их план предполагал взрыв бомбы у резиденции премьера и затем атаку с ножами.