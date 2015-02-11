На Тайване шесть вооруженных заключенных взяли в заложники начальника тюрьмы

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В тюрьме города Гаосюн на юге Тайваня шестеро заключенных, завладев огнестрельным оружием у охранников, взяли в заложники несколько человек, в том числе начальника тюрьмы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра юстиции острова Чэнь Минтан.

Предположительно, преступники располагают четырьмя ружьями, шестью пистолетами и комплектом из 200 патронов. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Данных о раненых не поступало.

Заключенные требуют предоставить им машину и возможность свободно покинуть учреждение. К воротам тюрьмы стянуты полицейские и бойцы спецназа, туда также прибыли родственники преступников для оказания содействия в переговорах.