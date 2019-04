На Тайване произошло сильное землетрясение, идет эвакуация населения - ВИДЕО - ФОТО

На острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В результате стихии в Тайбэе сотрясались здания. Власти приняли решение о закрытии метро и прекращении железнодорожного сообщения. По сообщению местных СМИ, пострадало двое туристов из Малайзии от падения камней в Национальном парке Тароко.

Идет эвакуация населения из городских зданий, в том числе и из учебных заведений, учрежден центр реагирования.

По данным китайского сейсмологического центра, магнитуда была выше – 6,7.

В свою очередь Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщает, что эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах северо-востоку от города Хуалянь на восточном побережье Тайваня. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

#Latest on Taiwan earthquake:

- Tremor felt in Fujian and Zhejiang provinces

- Taiwan's high-speed rail shut down for at least 20 min

- People reportedly trapped in Taiwan's Hualien County

- Two tourists reportedly injured by falling stones in Taroko park pic.twitter.com/dpdghdpdPL