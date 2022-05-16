На Тайване начались штабные учения с учетом сценария нападения армии Китая

Военные Тайваня в понедельник начали командно-штабные учения, по сценарию которых остров атакует армия КНР.

Военные Тайваня в понедельник начали командно-штабные учения, по сценарию которых остров атакует армия КНР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

В тайванском оборонном ведомстве отметили, что в учениях примут участие объединенное командование военных операций, штабы сухопутных сил, ВВС и ВМС. Учения продлятся пять дней.

Командно-штабные учения являются частью ежегодных учений Han Kuang – наиболее важных для Тайваня. 25 июля стартует второй их этап, в ходе которого военные проведут боевые стрельбы. Военные будут применять переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

SCMP отмечает, что командно-штабные учения на Тайване проходят на фоне маневров авианосной ударной группы ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" в западной части Тихого океана.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.