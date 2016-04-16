​На Ставрополье ликвидированы два боевика

Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ В Курском районе Ставропольского края ликвидированы два боевика.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУМВД.

«Уничтожены двое. На месте работают следователи и оперативники», — уточнили в управлении МВД Курского района.

Уточняется, что режим КТО в регионе не вводился.

По информации агентства «Интерфакс», двое неизвестных во время проверки документов открыли огонь из автоматического оружия по силовикам. В результате перестрелки мужчины были ликвидированы. Никто из силовиков не пострадал. У убитых были обнаружены автоматы Калашникова и боеприпасы.