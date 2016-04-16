 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На Ставрополье ликвидированы два боевика

    На месте работают следователи и оперативники

    Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ В Курском районе Ставропольского края ликвидированы два боевика.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУМВД.

    «Уничтожены двое. На месте работают следователи и оперативники», — уточнили в управлении МВД Курского района.

    Уточняется, что режим КТО в регионе не вводился.

    По информации агентства «Интерфакс», двое неизвестных во время проверки документов открыли огонь из автоматического оружия по силовикам. В результате перестрелки мужчины были ликвидированы. Никто из силовиков не пострадал. У убитых были обнаружены автоматы Калашникова и боеприпасы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi