    На стадионе, где пройдет прощание с Чарли Кирком, задержали вооруженного мужчину

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 09:56
    На стадионе, где пройдет прощание с Чарли Кирком, задержали вооруженного мужчину

    Секретная служба США задержала вооруженного мужчину на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона), где 21 сентября состоится прощание с активистом Чарли Кирком.

    Как передает Report об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, этот человек предъявил недействующее удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

    Отмечается, что задержанный имел при себе пистолет и нож.

    Секретная служба и местная полиция ведут расследование происшествия.

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    12 сентября губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им является 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.

    Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни.

