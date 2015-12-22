На Солнце произошла серия вспышек высокой и средней мощности

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Серия вспышек высокой и средней мощности произошла на Солнце 21 декабря, часть из них сопровождалась выбросами корональной массы звезды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Института прикладной геофизики имени академика Е.К.Федорова.

"На диске Солнца наблюдалось три группы пятен. В группе 2472 в 04.03 мск зарегистрирована вспышка М2.8 продолжительностью 19 минут, в 13.19 мск - вспышка М1.1/1N продолжительностью 23 минуты, сопровождавшаяся негеоэффективным выбросом корональной массы. За сутки зарегистрировано в рентгене десять вспышек С класса, из них максимальная С9.1 в 08.39 мск в группе 2472 продолжительностью 14 минут, сопровождавшаяся выбросом корональной массы, не направленным в сторону Земли", - говорится в сообщении.

Сильная магнитная буря, начавшаяся на Земле 19 декабря после вспышек на Солнце 16 декабря, завершилась 21 декабря в 12:00 мск по данным станции С-Петербург.