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На Солнце произошла новая мощная вспышка

На Солнце произошла новая мощная вспышка На стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла новая мощная вспышка Х уровня.
Другие страны
14 августа 2024 г. 14:00
На Солнце произошла новая мощная вспышка

На стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла новая мощная вспышка Х уровня.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

"На Солнце новая вспышка X уровня - точно на линии Солнце - Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке - уровня X1.1", - рассказал ученый.

В начале августа проходящая на Земле магнитная буря достигла высокого уровня G3, который оценивается как "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Этот уровень означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах. В настоящее время существуют риски новых вспышек и выбросов в сторону планеты.

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Версия на английском языке Astronomers warn of potential disruptions as Sun fires massive flare

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