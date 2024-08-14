На Солнце произошла новая мощная вспышка

На стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла новая мощная вспышка Х уровня.

На стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла новая мощная вспышка Х уровня.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

"На Солнце новая вспышка X уровня - точно на линии Солнце - Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке - уровня X1.1", - рассказал ученый.

В начале августа проходящая на Земле магнитная буря достигла высокого уровня G3, который оценивается как "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Этот уровень означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах. В настоящее время существуют риски новых вспышек и выбросов в сторону планеты.