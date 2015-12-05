На СМИД ОБСЕ приняли инициированную Россией антитеррористическую декларацию

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран ОБСЕ приняли итоговую декларацию по борьбе с международным терроризмом, передает РИА «Новости».

По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, который присутствовал на конференции министров в Белграде, несколько важных документов «ставят перед нашей организацией конкретные задачи».

По его словам, среди них и декларация по противодействию терроризму, инициированная Россией.

Он добавил, что в ходе разговора на заседании была подтверждена необходимость «отложить в сторону все, что не касается борьбы с терроризмом».

Ранее сообщалось, что Германия намерена провести СМИД ОБСЕ в 2016 году в Гамбурге.