На следующей неделе будет объявлен новый состав Еврокомиссии

На следующей неделе будут объявлены кандидаты на должности еврокомиссаров.

На следующей неделе будут объявлены кандидаты на должности еврокомиссаров.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Изначально глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планировала огласить список назначенцев 11 сентября, обсудить кандидатов с фракциями Европарламента (ЕП). Только после этого она должна была объявить их имена публично.

Затем было принято решение отложить заседание до следующей недели, когда члены ЕП соберутся на встречу в Страсбурге.

Отметим, что глава ЕК ранее обратилась к руководствам стран ЕС с просьбой представить ей до 30 августа кандидатуры своих представителей в формируемый состав Еврокомиссии, который должен приступить к работе в ноябре. Страны сообщества располагают в комиссии по одному еврокомиссару.