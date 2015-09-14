В Египте боевики открыли огонь на свадебной церемонии, 12 человек убиты

Баку. 14 сентябрь. REPORT.AZ/ Двенадцать человек погибли, четверо получили тяжелые ранения в результате атаки боевиками гостей свадебной церемонии в Египте.

Как передает Report со ссылкой на издание "Аль-Яум ас-Сабиа", минувшей ночью в местечке Бир-Гезира в районе населенного пункта Нахль в центральной части Синайского полуострова в разгар праздника, на котором собрались все жители деревни, ворвались вооруженные люди и открыли беспорядочную стрельбу по людям.

По информации издания, за атакой могут стоять боевики действующей на Синае местной группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), которая связана с "Исламским государством" и причастна к большинству совершаемых на полуострове атак.