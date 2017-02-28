На Сицилии началось извержение вулкана Этна - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, cообщает Report cо ссылкой на итальянские СМИ.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение в настоящее время не представляет опасности для людей. Аэропорт Катании работает в штатном режиме.

Последняя серия извержений вулкана Этна произошла в мае 2016 года.

Вулкан Этна является самым высоким в Европе. Высота Этны составляет более 3,2 тыс. м и меняется после извержения.