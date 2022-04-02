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На Шри-Ланке ввели комендантский час

На Шри-Ланке ввели комендантский час Власти Шри-Ланки ввели комендантский час, который будет действовать по всему острову до 4 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на государственном новостном портале.
Другие страны
2 апреля 2022 г. 16:30
На Шри-Ланке ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки ввели комендантский час, который будет действовать по всему острову до 4 апреля. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на государственном новостном портале.

Вечером 1 апреля власти объявили о введении чрезвычайного положения в стране из-за массовых беспорядков, вызванных экономическим кризисом. Вооруженные силы республики обладают широкими полномочиями для ареста подозреваемых в участии в беспорядках.

31 марта сотни демонстрантов попытались ворваться в дом президента страны Готабаи Раджапаксы в знак протеста против нехватки продовольствия, топлива и лекарств в стране.

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Версия на английском языке Sri Lanka imposes curfew

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