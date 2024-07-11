На шахте в Польше под завалами оказались более 60 человек

Более 60 работников шахты Рыдултовы в Силезском воеводстве на юге Польши оказались под завалами в результате подземного толчка.

Более 60 работников шахты Рыдултовы в Силезском воеводстве на юге Польши оказались под завалами в результате подземного толчка.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телеканалу TVP Info представитель горнодобывающей компании Polska Grupa Gurnicza Александра Высоцкая-Сембига.

По ее данным, сильный подземный толчок на глубине 1 200 м произошел около 8:00 11 июля. Ведутся спасательные работы, в настоящее время появились данные о 68 шахтерах, работавших в зоне завалов, заявила она.

По неподтвержденной информации, 15 человек удалось поднять на поверхность, один шахтер был отправлен в больницу с травмой головы.

Шахта Рыдултовы - одна из старейших действующих шахт в Польше, ее эксплуатация началась в XVIII веке. По данным на 2023 год, на объекте работали более 2 500 человек, из них 2 100 - под землей.