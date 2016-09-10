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    На северо-западе Индии потерпел крушение военный самолет

    Пилот, вероятно, успел покинуть самолет перед крушением

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя министерства обороны.

    "Самолет потерпел крушение рядом с базой в округе Бармер", - заявил представитель оборонного ведомства.

    Он также отметил, что пилот, вероятно, успел покинуть самолет перед крушением.

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