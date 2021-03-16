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На северо-западе Франции выявили новый вариант COVID-19

На северо-западе Франции выявили новый вариант COVID-19 Власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения
Другие страны
16 марта 2021 г. 11:41
На северо-западе Франции выявили новый вариант COVID-19

Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что этот вариант было сложно выявить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

"Новый вариант… был выявлен в больничном центре Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.

Власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения, указывает ведомство.

Всего в стране выявлено более четырех миллионов случаев COVID-19, скончались чуть менее 90,8 тысячи человек.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın şimal-qərbində COVID-19-un yeni variantı aşkar edilib

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