На северо-западе Франции выявили новый вариант COVID-19

Власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения

Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что этот вариант было сложно выявить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

"Новый вариант… был выявлен в больничном центре Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.

Власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения, указывает ведомство.

Всего в стране выявлено более четырех миллионов случаев COVID-19, скончались чуть менее 90,8 тысячи человек.