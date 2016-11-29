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    На северо-западе Афганистана разбился военный вертолет c высокопоставленными чиновниками на борту

    От полученных травм погиб генерал Мухайуддин Гхори

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Вертолет армии Афганистана разбился в провинции Бадгис на северо-западе страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на борту вертолета находились высокопоставленные чиновники из провинций Бадгис и Герат.

    По информации минобороны Афганистана, вертолет упал в ходе посадки на базе афганской национальной армии. В результате крушения вертолета от полученных травм погиб генерал Мухайуддин Гхори.

    На борту было 11 человек, пять из них получили различные ранения.

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