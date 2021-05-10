На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК

В ходе боя с террористами в одной из пещер на севере Ирака спецназ Турции ликвидировал шестерых боевиков РКК

В ходе боя с террористами в одной из пещер на севере Ирака спецназ Турции ликвидировал шестерых боевиков РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Антитеррористическая операция продолжается в иракском районе Авашин-Басьян.

"В ходе операции в одной из пещер в районе Авашин-Басьян ликвидирован еще один террорист РКК. Таким образом число ликвидированных спецназом Турции террористов достигло шести", - говорится в сообщении.

Ранее минобороны Турции отметило об уничтожении пятерых террористов в данной пещере.

Также турецкая авиация истребила 8 боевиков РКК в районе Гара на севере Ирака.