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На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК

На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК В ходе боя с террористами в одной из пещер на севере Ирака спецназ Турции ликвидировал шестерых боевиков РКК
Другие страны
10 мая 2021 г. 07:43
На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК

В ходе боя с террористами в одной из пещер на севере Ирака спецназ Турции ликвидировал шестерых боевиков РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Антитеррористическая операция продолжается в иракском районе Авашин-Басьян.

"В ходе операции в одной из пещер в районе Авашин-Басьян ликвидирован еще один террорист РКК. Таким образом число ликвидированных спецназом Турции террористов достигло шести", - говорится в сообщении.

Ранее минобороны Турции отметило об уничтожении пятерых террористов в данной пещере.

Также турецкая авиация истребила 8 боевиков РКК в районе Гара на севере Ирака.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında terrorçular zərərsizləşdirilib

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