На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК

В ходе боя с террористами в одной из пещер на севере Ирака спецназ Турции ликвидировал шестерых боевиков РКК.
Как передает Report со ссылкой на
Антитеррористическая операция продолжается в иракском районе Авашин-Басьян.
"В ходе операции в одной из пещер в районе Авашин-Басьян ликвидирован еще один террорист РКК. Таким образом число ликвидированных спецназом Турции террористов достигло шести", - говорится в сообщении.
Ранее минобороны Турции отметило об уничтожении пятерых террористов в данной пещере.
Также турецкая авиация истребила 8 боевиков РКК в районе Гара на севере Ирака.