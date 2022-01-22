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На севере Ирака нейтрализованы террористы PKK

На севере Ирака нейтрализованы террористы PKK ВВС Турции нейтрализовали трех террористов PKK в районе Авашин на севере Ирака.
Другие страны
22 января 2022 г. 20:45
На севере Ирака нейтрализованы террористы PKK

ВВС Турции нейтрализовали трех террористов PKK в районе Авашин на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Операция проведена при координации со спецслужбами страны.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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