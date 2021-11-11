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На севере Эфиопии повстанцы сбили вертолет

На севере Эфиопии повстанцы сбили вертолет Повстанцы из эфиопского штата Тыграй сбили в четверг боевой вертолет в районе города Милле в штате Афар на северо-востоке Эфиопии.
Другие страны
11 ноября 2021 г. 16:47
На севере Эфиопии повстанцы сбили вертолет

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй сбили в четверг боевой вертолет в районе города Милле в штате Афар на северо-востоке Эфиопии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

"Утром наши зенитные подразделения на фронте в Милле сбили боевой вертолет Ми-35", - отметил он в Twitter. Подтверждения из независимых источников данной информации нет.

В последние трое суток в районе Милле идут интенсивные бои между федеральными подразделениями Эфиопии и повстанцами Тыграя.

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