На севере Эфиопии повстанцы сбили вертолет

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй сбили в четверг боевой вертолет в районе города Милле в штате Афар на северо-востоке Эфиопии.

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй сбили в четверг боевой вертолет в районе города Милле в штате Афар на северо-востоке Эфиопии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

"Утром наши зенитные подразделения на фронте в Милле сбили боевой вертолет Ми-35", - отметил он в Twitter. Подтверждения из независимых источников данной информации нет.

В последние трое суток в районе Милле идут интенсивные бои между федеральными подразделениями Эфиопии и повстанцами Тыграя.