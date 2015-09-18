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    ​На нефтяном котловане в Казахстане начался пожар

    Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На западе Казахстана в нефтяном котловане для слива нефтеоотходов у Жанаозена начался пожар.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, площадь возгорания по предварительным оценкам, достигла тысячи квадратных метров.

    "По состоянию на 23.00, площадь горения составляет 1000 квадратных метров, - уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. - Общая площадь амбара около 200 гектаров, глубина - два метра". Возгорание отмечено в 15 километрах от города Жанаозен, угрозы зданиям и сооружением, магистральным трубопроводам и высоковольтным проводам нет.

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