​На нефтяном котловане в Казахстане начался пожар

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На западе Казахстана в нефтяном котловане для слива нефтеоотходов у Жанаозена начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, площадь возгорания по предварительным оценкам, достигла тысячи квадратных метров.

"По состоянию на 23.00, площадь горения составляет 1000 квадратных метров, - уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. - Общая площадь амбара около 200 гектаров, глубина - два метра". Возгорание отмечено в 15 километрах от города Жанаозен, угрозы зданиям и сооружением, магистральным трубопроводам и высоковольтным проводам нет.