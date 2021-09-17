На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану

На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября.

"Будет несколько параллельных мероприятий, но все будут виртуальными. Конечно, встреча по Афганистану запланирована, будут также встречи и по другим ситуациям", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли в ходе недели какие-либо масштабные параллельные мероприятия по крупным конфликтам, в частности по ситуациям в Афганистане, Сирии и Ливии.