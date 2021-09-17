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На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану

На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 09:30
На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану

На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, пройдет встреча, посвященная обсуждению ситуации в Афганистане. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября.

"Будет несколько параллельных мероприятий, но все будут виртуальными. Конечно, встреча по Афганистану запланирована, будут также встречи и по другим ситуациям", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли в ходе недели какие-либо масштабные параллельные мероприятия по крупным конфликтам, в частности по ситуациям в Афганистане, Сирии и Ливии.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasında Əfqanıstanla bağlı görüş keçiriləcək

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