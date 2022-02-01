На Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе

Температура в ночь на понедельник в ряде районов Кубы опустилась до рекордно низкой для января отметки за последние 40 лет.

Температура в ночь на понедельник в ряде районов Кубы опустилась до рекордно низкой для января отметки за последние 40 лет.

Как передает Report, об этом сообщает газета Granma.

Отмечается, что на 33 метеорологических станциях острова зафиксирована температура минус 10, на восьми - минус 5. Это самый низкий показатель для января на Кубе с 1981 года.

Специалисты Национального института метеорологии Кубы отмечают, что причиной такого понижения температуры является движение масс воздуха из Арктики в прошлые выходные.