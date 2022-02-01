О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе

На Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе Температура в ночь на понедельник в ряде районов Кубы опустилась до рекордно низкой для января отметки за последние 40 лет.
Другие страны
1 февраля 2022 г. 00:53
На Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе

Температура в ночь на понедельник в ряде районов Кубы опустилась до рекордно низкой для января отметки за последние 40 лет.

Как передает Report, об этом сообщает газета Granma.

Отмечается, что на 33 метеорологических станциях острова зафиксирована температура минус 10, на восьми - минус 5. Это самый низкий показатель для января на Кубе с 1981 года.

Специалисты Национального института метеорологии Кубы отмечают, что причиной такого понижения температуры является движение масс воздуха из Арктики в прошлые выходные.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
31 января 2022 г. 17:22
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
31 января 2022 г. 12:02
Сняты ограничения на поездки в Шушу
Сняты ограничения на поездки в Шушу
31 января 2022 г. 11:51
Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
ФотоСегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
30 января 2022 г. 15:24
Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
ФотоГенсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
29 января 2022 г. 20:17
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
29 января 2022 г. 14:38
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
29 января 2022 г. 10:27
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
28 января 2022 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi