На Кубе перевернулся автобус с иностранцами, есть погибшие

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В кубинской провинции Гуантанамо опрокинулся автобус, в результате чего погибли семь человек и пострадали 33, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как отмечается, инцидент произошел, когда автобус компании Vía Azul пытался обогнать другое транспортное средство.
В салоне автобуса было 22 иностранца.
По словам водителя, он не справился с управлением из-за мокрого дорожного покрытия.
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