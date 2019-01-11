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    На Кубе перевернулся автобус с иностранцами, есть погибшие

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В кубинской провинции Гуантанамо опрокинулся автобус, в результате чего погибли семь человек и пострадали 33, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Как отмечается, инцидент произошел, когда автобус компании Vía Azul пытался обогнать другое транспортное средство. 

    В салоне автобуса  было 22 иностранца.

    По словам водителя, он не справился с управлением из-за мокрого дорожного покрытия.

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