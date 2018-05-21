На Кубе начались похороны жертв авиакатастрофы под Гаваной

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ На Кубе прошли первые похороны жертв крушения Boeing 737 под Гаваной. Жители прибрежного городка Хибара, находящегося в восточной провинции Ольгин, попрощались с 29-летней учительницей Суйен Лисандрой Фигередо и ее семилетней дочкой Алексой.

Как передает Report, об этом сообщает "Гранма".

Траурная церемония прошла в местном доме культуры. 19 и 20 мая на Кубе были объявлены днями общенационального траура по жертвам трагедии. По всей стране были приспущены государственные флаги.

Руководитель гаванского Института судмедэкспертизы Серхио Рабелл рассказал, что сейчас идентифицированы останки 20 жертв авиакатастрофы. По его словам, процедура опознания останков будет продолжаться еще несколько недель.

Тем временем медики продолжают бороться за жизнь трех выживших в катастрофе женщин. Они находятся в критическом состоянии в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии.