На Кубани найдены тела двух граждан Азербайджана

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На Кубани в лифте нашли тела застреленных мужчин.

Как передает Report, со ссылкой на местный СМИ, об этом рассказали в прокуратуре.

Согласно данным, в Краснодаре в одном из жилых домов, которые расположены в центре города, в лифте были найдены тела двух мужчин, которые являются гражданами Азербайджана. На теле погибших были найдены многочисленные огнестрельные ранения.

По данному инциденту правоохранители возбудили уголовное дело. Начато расследование.

В ведомстве отмечают, что погибшие были торговыми представителями и приехали в Россию по рабочим делам. Более детальная информация пока что не сообщается.