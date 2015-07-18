На крупнейшем острове Филиппин объявлена угроза наводнений

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Угроза наводнений и схода лавин объявлена на крупнейшем острове Филиппин Лусоне, где расположена столица Манила и самый густонаселенный город Кесон.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Национальной атмосферной, геофизической и астрономической службе.

По прогнозам синоптиков, сильные осадки, которые могут продлиться несколько дней, будут сопровождаться порывистом ветром, в связи с чем всем судам, особенно небольшим, рекомендовано оставаться в портах.

Неделю назад наводнения в ряде районов Филиппин стали причиной гибели как минимум 30 человек, несколько человек считаются пропавшими без вести. Тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома. В столичном районе, куда входит Манила и еще несколько крупных городов, практически всю неделю были закрыты школы, затоплены многие улицы, нарушено транспортное сообщение.