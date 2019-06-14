На кортеж премьера Албании напала толпа демонстрантов с камнями

Демонстранты на востоке Албании напали на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы на фоне политического кризиса в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Алсат-М.

Колонна автомобилей с премьером двигалась вечером в четверг по городу Либрадж на востоке страны, когда путь ей преградила толпа демонстрантов.

"Албанский премьер Эди Рама избежал серьезных проблем, когда на кортеж машин, включая его, напали граждане с камнями. Водителю премьера пришлось вырываться от толпы объездными путями", - сообщил телеканал.