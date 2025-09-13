На Камчатке произошло землетрясение в шесть баллов

Землетрясение мощностью шесть баллов зафиксировали на Камчатке. Оно было ощутимым.

Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Произошло землетрясение мощностью шесть баллов. В Петропавловске-Камчатском было ощутимым, остальные данные уточняются", - сообщили в геофизической службе.

Землетрясение произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Магнитуда составила 6.3.