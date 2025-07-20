На Камчатке произошло пятое подряд землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в 171 км от Петропавловска-Камчатского в Камчатском крае РФ.

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в 166 км от Петропавловска-Камчатского.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмологи добавили, что данные обрабатываются и уточняются.

"В результате серии землетрясений, произошедших в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 60 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 см - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 см - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

11:41

Четвертое подряд землетрясение зафиксировано в Камчатском крае РФ.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 167 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили сейсмологи, добавив, что данные обрабатываются и уточняются.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в скором времени специалисты начнут обследование зданий.

11:16

В Камчатском крае РФ зафиксированы три землетрясения утром 20 июля.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

В 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,3. Позднее землетрясение магнитудой 6,5 на глубине 13 км, произошло в 171 км от города. Третий раз подземные толчки магнитудой 7,6 были зарегистрированы в 115 км от административного центра края.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, угроза цунами объявлена в нескольких населенных пунктах региона.

"Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м", - говорится в сообщении.

Жителям указанных населенных пунктов рекомендуют не приближаться к воде и уйти на возвышенность.