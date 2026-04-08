На форуме в Астане обсуждают новые инструменты борьбы с цифровым мошенничеством
- 08 апреля, 2026
- 10:14
В столице Казахстана Астане проходит AntiFraud Forum Kazakhstan, посвященный вопросам противодействия телефонному и цифровому мошенничеству.
Как передает казахстанское бюро Report, в мероприятии принимают участие представители банковского сектора, финтех-компаний, государственных органов и эксперты в области кибербезопасности.
В ходе форума обсуждаются текущие масштабы и трансформация мошеннических схем, а также практические инструменты борьбы с ними, уже применяемые на рынке. Особое внимание уделяется роли финансовых институтов как ключевого элемента защиты клиентов и финансовой инфраструктуры.
Участники рассматривают вопросы координации между государственными структурами, финансовыми организациями и обществом. Отмечается, что эффективное противодействие мошенничеству требует системного взаимодействия всех сторон.
Также обсуждаются меры по повышению устойчивости финансовых институтов к кибератакам, внедрение антифрод-решений и развитие механизмов обмена данными между участниками рынка.
По итогам форума ожидается выработка практических предложений, направленных на снижение уровня мошенничества и укрепление доверия к цифровым финансовым сервисам в Казахстане.