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На Флориду обрушился ливень

На Флориду обрушился ливень Ливень привел к наводнению в южной части штата Флорида, выпало уже до 500 мм осадков.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 20:04
На Флориду обрушился ливень

Ливень привел к наводнению в южной части штата Флорида, выпало уже до 500 мм осадков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг телеканал CNN.

"Такой показатель осадков за сутки чрезвычайно редок для штата Флорида. Это случается раз в тысячу лет, если не реже", - прокомментировала телеканалу ситуацию метеоролог Анна Торрес-Васкез.

В результате наводнения в городе Форт-Лодердейл подтоплены дома, закрыты для движения дороги. Аэропорты на юге Флориды прекратили принимать рейсы.

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