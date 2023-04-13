На Флориду обрушился ливень

Ливень привел к наводнению в южной части штата Флорида, выпало уже до 500 мм осадков.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг телеканал CNN.
"Такой показатель осадков за сутки чрезвычайно редок для штата Флорида. Это случается раз в тысячу лет, если не реже", - прокомментировала телеканалу ситуацию метеоролог Анна Торрес-Васкез.
В результате наводнения в городе Форт-Лодердейл подтоплены дома, закрыты для движения дороги. Аэропорты на юге Флориды прекратили принимать рейсы.