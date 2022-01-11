На Филиппинах в результате тюремного бунта погибли шесть человек

Не менее шести заключенных погибли и 33 пострадали в результате столкновений в тюрьме столичного региона Филиппин.

Не менее шести заключенных погибли и 33 пострадали в результате столкновений в тюрьме столичного региона Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Бюро управления тюрьмами и пенологии при МВД страны Хавьер Сольда.

По его словам, бунт начался после словесной перепалки между двумя заключенными.

"Тюрьма остается в состоянии повышенной готовности", - заявил Сольда. По его словам, начальник пенитенциарного учреждения был уволен после инцидента.

В указанной тюрьме на данный момент содержатся 1 900 осужденных, в то время как ее вместимость составляет меньше 200.