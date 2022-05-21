На Филиппинах обнаружили вариант омикрон-штамма BA.4

Вариант омикрон-штамма BA.4 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен на Филиппинах.

Вариант омикрон-штамма BA.4 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило министерство здравоохранения республики.

По его данным, инфекция была обнаружена у филиппинца, который 4 мая приехал с Ближнего Востока. Бессимптомный пациент сдал 8 мая тест на коронавирус, который оказался положительным. Минздрав не уточняет, был ли филиппинец туристом или рабочим. Между тем власти призывают непривитых пройти вакцинацию, а иммунизированных - ревакцинацию.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) классифицировал BA.4 как вариант, вызывающий озабоченность, что означает, что вирус может быть более заразным или вызывать более тяжелые заболевания. Согласно исследованиям, он может и не вызывать тяжелых симптомов COVID-19 по сравнению с другими подвариантами омикрона, но потенциально может снова перегрузить больницы из-за своей трансмиссивности. "Мы должны быть осторожны, поскольку более быстрая передача приведет к всплеску случаев заражения, что может перегрузить наши больницы и клиники", - пояснили в филиппинском Минздраве.