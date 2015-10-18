На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировано более 10 тысяч человек

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Уже более 10 тысяч человек были эвакуированы на крупнейшем острове Филиппинского архипелага Лусоне из-за обрушившегося на регион тайфуна Коппу, сообщает Reportсо ссылкой на "Би-би-си".

Уже известно о многочисленных разрушенных домах, многие районы остались без электричества, волны достигают четырех метров. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Мощный тайфун достиг Филиппин неподалеку от города Касигуран на Лусоне в воскресенье утром. Ожидается, что тайфун задержится на островах на три дня и принесет тропические ливни, которые могут стать причиной наводнений и оползней.

"Мы получаем сообщения о разрушенных домах и оборванных линиях электропередачи. Некоторые дороги заблокированы упавшими деревьями. Мы надеемся, что эпицентр тайфуна вскоре переместится", - приводит "Би-би-си" слова представителя филиппинского агентства по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр Коппу действительно смещается на запад со скоростью около 3 км/ч, скорост ветра в районе его действия достигает 250 км/ч. По прогнозам, тайфун может принести до одного метра осадков на Лусоне, что приведет к серьезным наводнениям.

Из-за непогоды на севере Филиппин отменены авиарейсы и приостановлено паромное сообщение, в горных районах не ходят автобусы.