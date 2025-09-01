    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    На фестивале "Burning man" обнаружили тело неизвестного мужчины

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 15:17
    На фестивале Burning man обнаружили тело неизвестного мужчины

    На фестивале "Burning man" в Неваде (США) обнаружили тело неизвестного.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    По словам очевидцев, тело обнаружили в момент сожжения большого деревянного чучела, что является традицией ежегодного мероприятия. 

    Отмечается, что один из посетителей фестиваля подозвал помощника шерифа и сообщил, что видел "мужчину, лежащего в луже крови".

    Личность убитого пока неизвестна, полиция оцепила место преступление и проводит расследование.

    США   Невада   фестиваль   Burning man   убийство  

    Последние новости

    16:18
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:14
    Фото

    Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насаждения

    Экология
    16:09

    Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"

    Финансы
    16:03

    Ильхам Алиев: Отмена виз между Азербайджаном и Китаем стимулирует развитие туризма

    Внешняя политика
    16:00

    В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство

    АПК
    15:55

    На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствия

    Происшествия
    15:51

    ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно

    Внешняя политика
    15:41

    ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    15:32

    Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство

    АПК
    Лента новостей