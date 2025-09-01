На фестивале "Burning man" обнаружили тело неизвестного мужчины
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 15:17
На фестивале "Burning man" в Неваде (США) обнаружили тело неизвестного.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
По словам очевидцев, тело обнаружили в момент сожжения большого деревянного чучела, что является традицией ежегодного мероприятия.
Отмечается, что один из посетителей фестиваля подозвал помощника шерифа и сообщил, что видел "мужчину, лежащего в луже крови".
Личность убитого пока неизвестна, полиция оцепила место преступление и проводит расследование.
