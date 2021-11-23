На фабрике ракетного топлива в Сербии прогремели несколько взрывов

Несколько сильных взрывов прогремели во вторник в районе Бубань-Поток на фабрике ракетного топлива под Белградом (Сербия).

Несколько сильных взрывов прогремели во вторник в районе Бубань-Поток на фабрике ракетного топлива под Белградом (Сербия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

Сообщается, что очевидцы слышали три-четыре мощных взрыва, от которых ощутимо дрожала земля. По данным издания, взрывы произошли на фабрике, производящей топливо для противоградных ракет.

В соцсетях пользователи публикуют фото с огромными облаками дыма, встающими над местностью. Сообщается, что на место инцидента выехали пожарные и полиция.