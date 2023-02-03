На дорогах США из-за снежной бури погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, вызванных плохими погодными условиями из-за обрушившейся на США на этой неделе снежной бури.
Как передает Report со ссылкой на агентство
Из-за неблагоприятных погодных условий с начала недели были отменены несколько тысяч авиарейсов. В школах ряда округов в штатах Арканзас, Теннесси, Техас и Оклахома отменены занятия. В некоторых районах ожидается похолодание до минус 50 градусов Цельсия. По сведениям портала poweroutage.us, из-за снежной бури без света по всей стране остаются более полумиллиона домов и предприятий.