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На борту самолета президента Бразилии нашли 40 кг кокаина

На борту самолета президента Бразилии нашли 40 кг кокаина
© Pilar Olivares/Reuters

На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили почти 40 кг кокаина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The New York Times.

Это произошло по пути на саммит G20 при посадке в Испании для дозаправки. Наркотики обнаружили у одного из военных летчиков, который входит в команду президента.

Сам президент заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

"Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете", - написал Болсонару.

Министерство обороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий был арестован в Испании.

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