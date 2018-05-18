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    На борту разбившегося на Кубе самолета Boeing 737 находились 113 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 113 человек находились на борту самолета, потерпевшего крушение на Кубе, сообщают местные СМИ. Как передает Report, среди них - 104 пассажира.

    Самолет рухнул вблизи шоссе Бойерос на сельскохозяйственные угодья сразу после взлета из аэропорта Хосе Мартин в Гаване.

    Судно направлялось в Ольгин, откуда, предположительно, могло вылететь в африканскую Гайану. 

    СМИ сообщили, о троих выживших после крушения.   

     ***21:30 

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Самолет Boeing-  737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился при взлете в аэропорту Гаваны. Как передает Report, об этом сообщает CNN. На борту лайнера находилось более 100 человек. 

    После падения самолет загорелся, на снимках с места событий виден большой столб черного дыма.

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