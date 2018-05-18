На борту разбившегося на Кубе самолета Boeing 737 находились 113 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 113 человек находились на борту самолета, потерпевшего крушение на Кубе, сообщают местные СМИ. Как передает Report, среди них - 104 пассажира.

Самолет рухнул вблизи шоссе Бойерос на сельскохозяйственные угодья сразу после взлета из аэропорта Хосе Мартин в Гаване.

Судно направлялось в Ольгин, откуда, предположительно, могло вылететь в африканскую Гайану.

СМИ сообщили, о троих выживших после крушения.

***21:30

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Самолет Boeing- 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился при взлете в аэропорту Гаваны. Как передает Report, об этом сообщает CNN. На борту лайнера находилось более 100 человек.

После падения самолет загорелся, на снимках с места событий виден большой столб черного дыма.