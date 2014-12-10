На борьбу с ИГИЛ США планируют затратить 3,4 млрд. долларов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ США потратят 73,7 млрд. долларов на военные операции за рубежом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", данная цифра отразилась в проекте бюджета на 2015 год.

Такую сумму предполагает проект бюджета, согласованного республиканцами и демократами в конгрессе. Голосование по нему в сенате и палате представителей может состояться уже в четверг. Расходы США на проведение военных операций за рубежом составят в 2015 году 73,7 млрд. долларов. Такая цифра содержится в проекте федерального бюджета на текущий финансовый год.

Во вторник вечером документ был согласован республиканцами и демократами в конгрессе, а голосование по нему в сенате и палате представителей может состояться уже в четверг. Предусматривается, что порядка 521 млрд. долларов будет выделено на нужды, так или иначе связанные с обороной. Еще примерно 492 млрд. долларов пойдут на другие направления. Наибольший прирост финансирования ожидается у министерства обороны, которое должно получить 490,2 млрд. долларов. Это на 3,3 млрд. долларов больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, Пентагон получит дополнительные средства на ряд специализированных программ, включая разработку новых вооружений. В 73,7 млрд. долларов, помимо проведения военных операций на чужой территории, входят и меры, связанные с борьбой с терроризмом. 3,4 млрд. из этих средств будет направлено на противостояние боевикам "Исламского государства". Почти на 3 млрд. долларов в сравнении с предыдущим годом увеличится финансирование программ по оказанию иностранной помощи. На борьбу с лихорадкой Эбола предполагается направить 5,4 млрд. долларов. Одна половина этой суммы пойдет на оказание помощи африканским странам, другая - по каналам американского минздрава - на необходимую подготовку медицинских учреждений в самих США.

Бюджет НАСА должен увеличиться почти на 400 млн. долларов и составить 18 млрд. долларов. Из них 4,4 млрд. приходится на реализацию программы многоразового космического корабля "Орион". Самое серьезное сокращение финансирования ожидает Налоговую службу США. Ее бюджет по сравнению с предыдущим годом урезан на 346 млн. долларов и составит 10,9 млрд. долларов.