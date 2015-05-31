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    ​На авторалли в Эстонии автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей: трое погибших

    Члены экипажа серьезно не пострадали

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Во время авторалли Harju Rally в Эстонии один из экипажей вылетел с трассы и врезался в зрителей.

    Как передает Report, в результате погибли 3 человека.

    Члены экипажа серьезно не пострадали и были доставлены в больницу для осмотра.

    Трагедия произошла в субботу, 30 мая, в районе поселка Арду Харьюского уезда. Погибшие – двое мужчин в возрасте 30-40 лет и молодая женщина.

    По словам пресс-секретаря Harju Rally Рауно Пальтсера, в момент несчастного случая требования безопасности зрителями не нарушались. Организаторы соревнований выразили соболезнование семьям погибших.

    Что стало причиной аварии, и все ли требования для обеспечения безопасного ралли были соблюдены, выяснит следствие.

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